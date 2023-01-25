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НовостиОбщество25 января 2023 3:14

В Академическом появилась новая улица имени известного уральского санврача

Постановление о присвоении наименования улице подписал мэр
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Присвоение улице наименования позволит горожанам более комфортно перемещаться и ориентироваться в Академическом районе

Присвоение улице наименования позволит горожанам более комфортно перемещаться и ориентироваться в Академическом районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом в квартале Чкалова - Академика Сахарова - Амундсена - Академика Парина появилась новая улица имени известного уральского санврача Аллы Ощепковой.

- В качестве главного врача санитарно-эпидемиологической службы медик принимала непосредственное участие в становлении и развитии этой структуры, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Благодаря труду Аллы Ощепковой в городах и районах региона открывались новые медицинские станции и лаборатории.

Также в мэрии отметили, что присвоение улице наименования позволит екатеринбуржцам более комфортно перемещаться и ориентироваться в Академическом районе.

Постановление о присвоении наименования улице подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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