В Академическом появилась новая улица имени известного уральского санврача

Присвоение улице наименования позволит горожанам более комфортно перемещаться и ориентироваться в Академическом районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом в квартале Чкалова - Академика Сахарова - Амундсена - Академика Парина появилась новая улица имени известного уральского санврача Аллы Ощепковой.

- В качестве главного врача санитарно-эпидемиологической службы медик принимала непосредственное участие в становлении и развитии этой структуры, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Благодаря труду Аллы Ощепковой в городах и районах региона открывались новые медицинские станции и лаборатории.

Также в мэрии отметили, что присвоение улице наименования позволит екатеринбуржцам более комфортно перемещаться и ориентироваться в Академическом районе.

Постановление о присвоении наименования улице подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».