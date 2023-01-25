В Екатеринбурге пожарные спасли трех человек из задымленной девятиэтажки

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 16 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в девятиэтажке на Академика Бардина,39 ночью 25 января вспыхнул мусор в шахте мусоропровода. Из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек, в том числе четыре ребенка. Еще трех человек спасли прибывшие на место пожарные, выведя их из задымленного подъезда с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.

- В 00:27 поступило сообщение о пожаре. На площади три квадратных метра горел мусор в шахте мусоропровода. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 16 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарным удалось локализовать огонь в 00:45. Еще через две минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 01:14.

Напомним, в Нижнем Тагиле женщина пострадала в пожаре, который начался из-за неисправного электрообогревателя.

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