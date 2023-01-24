На карте можно увидеть все действующие точки. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Дети свердловских мобилизованных бесплатно смогут посетить 63 развлекательных мероприятия. Среди них игровые центры, батутные парки и катки. Такую акцию решили провести в рамках общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Адреса всех детских центров можно узнать благодаря специальной карте, которую создали еще в ноябре 2022. Именно тогда был дан старт акции. Сейчас же точек стало вдвое больше.

Например, в Академическом дети участников СВО могут бесплатно покататься на коньках. В Арамильском «Парке Сказов» для ребят разрешено посещение скотного двора в подворье бабушки Нины, катка и уличных площадок. А в Новолялинском центре развития культуры и спорта льготы предоставляют не только детям, но и их мамам.

- В зимний период детям и их мамам бесплатно предоставляем коньки и лыжи. Они могут приходить и кататься хоть каждый день. Для детей до 10 лет работает игровая комната с мягким комплексом. Кроме того, жены мобилизованных освобождены от платы за занятия фитнесом, а дети бесплатно посещают спортивные секции, – рассказала директор «Центра развития физической культуры и спорта» Анастасия Репина.

Для того, чтобы воспользоваться услугами, нужно предоставить типовую справку из военкомата о том, что родителя мобилизовали и документ, подтверждающий родство ребенка с мобилизованным.

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