Нижний Тагил станет главной площадкой проведения «Лыжни России-2023» в Свердловской области

Марафон продлится до 12 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году Нижний Тагил вновь станет главной площадкой для проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Забег начнется 1 февраля с «Декады лыжного спорта». Она будет длится до 10 февраля. Участники гонки смогут пройти любую дистанцию в любое удобное время.

Сильнейшие спортсмены смогут сразиться 11 февраля. Забег состоится на лыжном стадионе спортивной школы олимпийского резерва «Аист». Свердловчане смогут пройти дистанцию 5 и 10 километров.

- Также в программе - юбилейный забег «СОТКА». В нем примут участие государственные и муниципальные служащие, ветераны спорта, победители и призеры международных и всероссийских соревнований, депутаты, представители общественно-политических организаций в направлении физической культуры и спорта, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Протяженность этой трассы составит 1923 метра. Такая дистанция выбрана в честь даты основания спортивной отрасли страны.

Марафон завершиться забегом юных свердловчан. 12 февраля для них организуют соревнования на площадке ФОК «Президентский». Участие в гонке примут 127 садиков Нижнего Тагила. А дистанция составит 500 метров.

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