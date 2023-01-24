Пенсионер из Екатеринбурга потерял 600 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам

Мужчина согласился с требованиями злоумышленников и обналичил все накопления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга лишился своих накоплений в размере 600 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. 67-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что накануне ему позвонил неизвестный и рассказал, что с его счета пытаются снять деньги.

- Затем потерпевшего переключили на женщину, которая под видом сотрудника кредитной организации сообщила о проводимом в отношении банковских работников расследовании Она добавила, что пенсионеру необходимо перевести деньги на «защищенные» счета, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина согласился с требованиями злоумышленников и обналичил все накопления. Когда звонки прекратились, он осознал, что стал жертвой аферистов. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».