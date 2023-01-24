В Екатеринбурге осудили рецидивиста, забившего знакомого железной трубой

От полученных травм потерпевший скончался Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге осудили 34-летнего рецидивиста, который забил до смерти железной трубой своего знакомого. Во время разбирательства выяснилось, что в марте прошлого года мужчина, будучи нетрезвым, повздорил с 32-летним товарищем.

- На почве ссоры подсудимый вооружился находившейся в комнате металлической трубой, которую применил в качестве предмета, используемого как оружие, и нанес множественные удары своему оппоненту, в том числе и по голове. От полученных травм потерпевший скончался, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- Фигурант изначально пытался ввести правоохранителей в заблуждение, сообщив, что погибший получил травмы в другом месте. Якобы его знакомый пришел к нему уже с телесными повреждениями, лег спать и не проснулся, - уточнили в УМВД по Екатеринбургу.

По решению суда злоумышленник проведет девять лет в колонии строгого режима.

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