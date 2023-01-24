СвЖД отмечает повышение уровня водительской дисциплины при пересечении жд переездов

Фото из архива РЖД

Несоблюдение водителями автотранспортных средств правил дорожного движения является основной причиной нештатных ситуаций на пересечениях автомобильных и железных дорог. В прошедшем году в границах магистрали произошло три дорожно-транспортных происшествия – на одно меньше, чем в 2021 году. Происшествий с участием общественного транспорта не зафиксировано.

Ежегодно СвЖД реализует мероприятия, направленные на повышение безопасности движения и надежности инфраструктуры, проводит ремонт переездов. Совместно с ГИБДД проводятся осмотры, где особое внимание уделяется работе переездной сигнализации, состоянию настилов и дорожных знаков, автомобильных подъездов, качеству освещения и условиям видимости.

Чтобы привлечь внимание водителей автотранспортных средств к проблеме безопасности движения в местах пересечения автомобильных и железных дорог и побудить их неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, работники магистрали используют различные формы профилактической работы. Проводят акции на переездах, разъяснительные лекции в автотранспортных предприятиях, размещают тематические материалы в СМИ и на объектах наружной рекламы. Курсантов автошкол железнодорожники приглашают на переезд, чтобы наглядно объяснить, как работает система предупреждения о приближении поезда. Опытным водителям предлагают с помощью VR-тренажера примерить на себя роль дежурного по переезду или машиниста поезда и попытаться предотвратить ДТП в ситуации, когда водитель выехал на переезд «на красный».

Стоит отметить, что в этом году в навигаторах появилась дополнительная опция, которая поможет водителям максимально сконцентрировать внимание при пересечении железной дороги. «Яндекс Карты» и навигатор стали предупреждать автомобилистов о наличии железнодорожных переездов при построении маршрута и при приближении к этим объектам. Иконка с изображением переезда появляется заранее, еще на этапе выбора маршрута. Дополнительно о приближении к пересечению авто- и железнодорожной магистралей напоминает голосовое уведомление. Новая функция позволит водителям сохранять бдительность в течение всей поездки.

СвЖД, в свою очередь, напоминает, что, согласно правилам дорожного движения, железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.