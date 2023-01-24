В Екатеринбурге идет строительство первой школы в рамках государственно-частного партнерства

Ход строительства школы № 41. Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Уже выполнено устройство фундамента, идет заливка монолитных конструкций первого этажа. Строительством школы занимается один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга – компания «Атомстройкомплекс». Он же будет отвечать и за содержание здания и всех инженерных систем первые семь лет – таковы условия трехстороннего концессионного соглашения, согласно которому реализуется проект. Школа № 41 стала первой в Екатеринбурге, которую возводят в рамках государственно-частного партнерства. Застройщик ведет строительство на кредитные средства банка и обязуется управлять зданием, пока затраты не будут возмещены из бюджета.

– Преимущество такого подхода в том, что строительством и управлением объекта будет заниматься одна компания, а значит она будет обладать всей информацией о специфике примененных в проекте инженерных решений и сможет реализовать их работу на высоком уровне и в полном объеме, – считает Валерий Ананьев, глава компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель РФ. – Но самое главное, благодаря ГЧП мы получаем возможность строить сегодня по сегодняшним ценам, а возвращать их бюджет будет позже, когда стоимость аналогичного проекта будет выше. Таким образом, объединяя усилия, мы способны ускорить появление нужной горожанам инфраструктуры.

Первая очередь школы № 41 представляет собой здание, состоящее из нескольких блоков, этажностью до четырех этажей и площадью более 20 тыс. кв. метров. Оно рассчитано на 925 учеников и оснащено по самым современным стандартам. В школе появится трансформируемый актовый зал с амфитеатром, четыре спортивных зала, большая спортивная площадка на улице – с мини-футбольным полем, кортом, баскетбольной площадкой.

«Атомстройкомплекс» является постоянным подрядчиком по проектированию и строительству объектов социального назначения, в частности, детских садов и школ. В портфолио застройщика более трех десятков детских садов, а также лучшие школы города и области. Помимо школы № 41 «Атомстройкомплекс» в настоящее время возводит пятиэтажную школу на 1200 мест в Академическом районе, детский сад на улице Ручейной, а также уникальный Губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне, которому нет аналогов в Свердловской области.