В Серове задержали мужчину, похитившего телефон у пассажира поезда

Фото: УТ МВД России по УрФО

В Серове задержали 32-летнего мужчину, похитившего телефон у пассажира поезда «Приобье - Уфа». При задержании подозреваемый в краже размахивал руками и ногами - всячески оказывал сопротивление, поэтому полицейским пришлось надеть на него наручники.

- К транспортным полицейским с заявлением обратился пассажир -житель Челябинской области. Мужчина сообщил, что в пути следования у него похитили телефон. Сумма причиненного ущерба составила около 22 тысячи рублей, - рассказали в УТ МВД России по УрФО.

Сотрудники полиции выяснили, что житель города Ирбита, следуя в поезде до Екатеринбурга, громко выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров и работников поездной бригады, пил спиртное и бродил по вагонам, пока не увидел лежащий под столом в одном из купе мобильный телефон. Присвоив его себе, он вернулся на свое место и уснул.

Похищенный телефон изъяли. Сейчас следователями в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

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