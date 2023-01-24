На Урале в ДТП погиб 74-летний водитель Lada Kalina

Доставать погибшего водителя пришлось спасателям Фото: читатель КП

На 243 километре трассы «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов» 24 января произошло смертельное ДТП. 74-летний водитель Lada Kalina, направляясь со стороны Нижнего Тагила в сторону Екатеринбурга, разворачиваясь, не занял крайнее левое положение и столкнулся с попутным Toyota Land Cruiser.

Пенсионер от полученных травм скончался на месте. Его тело зажало в машине. Доставать погибшего водителя пришлось спасателям. В аварии также пострадали две женщины. В ГАУЗ СО «Демидовская городская больница» с травмами доставили пассажирку отечественной легковушки и пассажирку внедорожника.

- Водитель автомобиля Лада Калина имел стаж вождения в категории «В» - 44 года. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекался 1 раз, - рассказали в УГИБД по Свердловской области.

Мужчина, находившийся за рулем иномарки, рассказал сотрудникам ГИБДД, что водитель отечественной легковушки включил указатель левого поворота и резко начал разворачиваться.

Водитель внедорожника был трезв. Его стаж вождения составляет 25 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

Сейчас по факту ДТП проводится расследование, во время которого будет установлена окончательная причина аварии.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости Екатеринбург».