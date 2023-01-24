Пенсию в ВТБ можно перевести по звонку в контакт-центр

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Для перевода пенсии в ВТБ надо позвонить в контакт-центр банка и дать команду голосовому помощнику «Перевод пенсии». Далее банк проведет аутентификацию, а затем составит и направит заявление о переводе пенсии на карту ВТБ в Социальный фонд России. В течение трех дней клиенту придет СМС-сообщение от портала Госуслуг для подтверждения согласия на перевод. Звонок можно сделать по номеру 8 800 100 24 24 или набрав 1000 с мобильного телефона.

После рассмотрения и подтверждения со стороны Соцфонда РФ пенсия будет автоматически зачисляться на счет в ВТБ. Контакт-центр также поможет клиенту в случае необходимости оформить карту «Мир».

«У ВТБ широкий набор услуг для повседневного банковского обслуживания. Мы постоянно внедряем новые возможности для взаимодействия с клиентами на разных площадках. Одним из наших приоритетов в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» стала организация максимального доступа всех клиентов к финансовым сервисам, в том числе пенсионеров. Рассчитываем, что запуск новой услуги позволит жителям России оформлять зачисление пенсии на карту банка в любой точке страны и даже там, где есть хотя бы один вид телефонной связи. Особенно полезен он будет для клиентов из малых населенных пунктов, где нет банковских отделений и высокоскоростного интернета, а также маломобильным клиентам», – комментирует Елена Нестеренко, заместитель начальника управления «Старшее поколение».

Перевести пенсионные выплаты на карту ВТБ также можно через ВТБ Онлайн, в любом отделении банка или вызвать мобильного клиентского менеджера для оформления пенсии дома. В 2022 году число клиентов, получающих пенсию в ВТБ, выросло почти на 50% и превысило 1 млн человек.

ВТБ оказывает различную финансовую поддержку клиентам, получающим пенсию на карту банка. Например, банк предоставляет пенсионерам возможность снимать деньги с карты в банкоматах сторонних банков без комиссии и за свой счет оформляет страховки карт и счетов пенсионеров от мошенников. Кроме того, клиенты ВТБ могут оплачивать услуги ЖКХ без комиссии.

СПРАВКА

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд Российской федерации и Фонд социального страхования Российской федерации объединены в одну общую государственную структуру - Фонд пенсионного и социального страхования РФ (сокращённо Социальный фонд России или Соцфонд).