Металлурги ЕВРАЗ НТМК продолжают запускать новые производства

ЕВРАЗ НТМК планирует освоить производство новых видов колесных центров на новом участке. Фото: Виталий Майшев

Благодаря новому участку уменьшилось время изготовления центров, оптимизирована логистика перемещения стальных заготовок, повышена общая эффективность цеха.

«Создание нового участка позволит ЕВРАЗ НТМК осваивать новые виды колесных центров высокого качества по запросам потребителей», – отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

На новом участке по производству колесных центров ЕВРАЗ НТМК. Фото: Виталий Майшев

Для работы участка приобретено современное оборудование: сверлильно-фрезерный станок для выполнения маслосъемных и технологических отверстий, балансировочная машина для проверки остаточного дисбаланса, два консольно-поворотных крана и другое вспомогательное оборудование. Для проверки качества поверхности изделий закуплена установка «Магнитоскоп», которая выполняет магнитопорошковую дефектоскопию.

Новый сверлильно-фрезерный станок. Фото: Виталий Майшев

Для работы нового участка штат сотрудников цеха увеличен на 10 человек, на его территории созданы комфортные условия труда.