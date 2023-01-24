Всего 1%: УБРиР снизил ставку по эквайрингу для новых клиентов

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

С 1 января до 30 июня 2023 года бизнес может подключить один из трех видов эквайринга по сниженной ставке в 1%. Выгодная ставка будет действовать в течение полугода, включая месяц подключения. Для этого нужно открыть расчетный счет в банке с любым пакетом РКО.

С акцией предприниматели могут попробовать новые возможности продаж на выгодных условиях. Подключить услугу «Смартфон как терминал» по низкой ставке и пользоваться мобильным устройством так же, как обычным терминалом. Принимать платежи с помощью карт, гаджетов и по QR-коду через систему быстрых платежей. Такой вид эквайринга особенно актуален, если сотрудники работают в разъездах, например, занимаются доставкой, и им важна мобильность.

Получать платежи по выгодной ставке в 1% можно и в сети Интернет. Для этого необходимо подключить интернет-эквайринг и принимать оплату на своем сайте или генерировать ссылку для платежей в социальных сетях или мессенджерах. Это позволит получать деньги за свои товары и услуги 24/7 и экономить время.

Подключить торговый эквайринг по партнерской программе «Отличный безналичный». Приобретая оборудование у партнеров УБРиР, предприниматель может оптимизировать свои расходы и сэкономить на аренде терминалов или касс.

«Для УБРиР, как банка для эквайринга, важно предлагать клиентам вне зависимости от направления их бизнеса качественный сервис на комфортных условиях. С новой акцией предприниматели могут ощутить всю выгоду и, конечно, удобство сотрудничества с нами, подключив подходящий вид эквайринга по сниженной ставке», — рассказала директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

В 2022 году не только клиенты оценили преимущества эквайринга в УБРиР, но и экспертное сообщество. Банк стал одним из победителей национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Ее организовала Торгово-промышленная палата РФ. УБРиР получил награду в дополнительной номинации «За развитие рынка платежных услуг для бизнеса».

Также эксперты из аналитической и консалтинговой компании Frank RG провели исследование «Цифровой сервис для малого бизнеса 2022». Аналитики изучили клиентский опыт, функционал, тарификацию услуг, личные кабинеты и многое другое. По результатам экспертной оценки УБРиР стал победителем в номинации «Самый выгодный банк для ООО с эквайрингом».

Более подробно ознакомиться с функционалом эквайринга можно на сайте УБРиР.