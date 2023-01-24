Гендиректором «Корпорации развития Среднего Урала» назначен Андрей Мисюра

Нового руководителя коллективу представил заместитель губернатора Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гендиректором «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ) назначен Андрей Мисюра. Нового руководителя коллективу представил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

- Андрей Мисюра родился в 1981 году, он выпускник радиотехнического факультета Уральского государственного технического университета, - сообщили в департаменте информполитики региона. - Является автором более 15 патентов и авторских свидетельств. Возглавляет комитет по промышленности Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

Напомним, с 2016 года Андрей Мисюра занимал должность гендиректора «НПО автоматики». В декабре 2022 года он ушел в отставку. На его пост назначен Михаил Изюмов, ранее работавший в самарском РКЦ «Прогресс».

Андрей Мисюра назначен гендиректором «Корпорации развития Среднего Урала» вместо Максима Прачика, у которого 11 января 2022 года истек срок действия контракта. До сегодняшнего дня обязанности главы корпорации исполнял первый заместитель директора Игорь Визгин.

Отметим, что КРСУ является компанией правительства Свердловской области. Корпорация занимается инвестиционными проектами в регионе и привлекает инвесторов.

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