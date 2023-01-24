Из страны из-за долгов не могут выехать 200 тысяч свердловчан

Свердловчане задолжали по исполнительным производствам уже около 37 миллиардов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области около 200 тысяч жителей не могут выехать за пределы страны из-за долгов. Из них 11 500 человек - это неплательщики по алиментам. По данным приставов, всего свердловчане задолжали по исполнительным производствам уже около 37 миллиардов рублей.

- Размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей, за исключением некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. В таких случаях минимальный порог для вынесения ограничения составляет сумму в 10 тысяч рублей, - объясняют в УФССП по Свердловской области.

Также приставы рассказали, что в 2021 году на 33% меньше должников было ограничено в праве выезда, чем в 2022 году. Также отмечается, что за весь минувший год в нашем регионе 616 жителям запретили выезжать из страны. При этом 27 тысяч из них это свердловчане, которые не платят по алиментам.

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