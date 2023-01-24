Глава Екатеринбурга пообещал пересмотреть планы по строительству дороги через Калиновский лесопарк

Мэр заверил, что в ближайших и среднесрочных планах нет намерений реализовать проект строительства дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал пересмотреть планы по строительству дороги через Калиновский лесопарк.

- В действующей редакции генплана до 2025 года по территории Калиновского лесопарка учтен линейный объект - дорога, - рассказал мэр «Четвертому каналу». - Но хочу заверить жителей, что в ближайших и среднесрочных планах у нас нет намерений этот проект реализовать.

Алексей Орлов отметил, что в редакции генплана до 2045 года будет еще раз рассмотрен вопрос по строительству дублера проспекта Космонавтов, и власти будут искать альтернативные варианты прохождения дороги.

Отметим, что ранее планировалось, что новая дорога разгрузит проспект Космонавтов, на котором регулярно образуются заторы.

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