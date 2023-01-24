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НовостиОбщество24 января 2023 3:18

На Урале пропал 48-летний мужчина со шрамом под подбородком

Андрей Новиков нуждается в медицинской помощи
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: ПСО "Прорыв"

Фото: ПСО "Прорыв"

В поселке Сагра Свердловской области пропал 48-летний Андрей Новиков. О его местонахождении ничего неизвестно с 21 января. Поисками мужчины занимаются сотрудники полиции МО МВД России «Верхнепышминский» и волонтеры поискового отряда.

- Особые приметы: под подбородком имеется шрам. Нуждается в медицинской помощи, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Во что был одет Андрей Новиков в день пропажи неизвестно. Если вы знаете, где он может находиться, сообщите об этом в полицию по телефону +7 (34368) 5-43-44 или по телефонам указанным в ориентировке.

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