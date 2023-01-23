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НовостиОбщество23 января 2023 17:29

В Сухом Логу осудят водителя BMW, повторно севшего за руль без прав

Мужчине грозит уголовное наказание
Дарья ЧИПУРИНА
Мужчину задержали сотрудники ДПС

Мужчину задержали сотрудники ДПС

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сухом Логу осудят водителя, который повторно сел за руль без прав. 36-летнего свердловчанина задержали сотрудники ДПС. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- В декабре 2022 года обвиняемый, будучи лишенным права управления транспортными средствами, вновь сел за руль автомобиля марки BMW 510 I и был остановлен сотрудниками ДПС на улице Маяковского, - отметили в ведомстве.

Свердловчанин свою вину полностью признал. А заведенное уголовное дело передано в Сухоложский городской суд для рассмотрения по существу. Сейчас мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Ранее в Ивделе водитель автобуса посадил за руль пассажира без прав. 41-летнего мужчину лишили в мае 2021 года за нетрезвое вождение. Остановили автобус спустя три часа после того, как водитель пустил пассажира за руль.

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