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НовостиОбщество23 января 2023 17:18

Председатель СК России заинтересовался аварийным домом в уральском поселке Таватуй

Здание не могут расселить с 2016 года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Известно, что помещение не могут расселить еще с 2016 года: там оседают потолки и стены

Известно, что помещение не могут расселить еще с 2016 года: там оседают потолки и стены

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался условиями, в которых существуют жители аварийного дома в уральском поселке Таватуй. Известно, что помещение не могут расселить еще с 2016 года: там оседают потолки и стены, а водопровод отсутствует на протяжении долгого времени.

- По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка по статье 293 УК РФ «Халатность». Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - уточнили в пресс-службе СК России.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области М.В. Богинскому представить ему доклад по ситуации. Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.