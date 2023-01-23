Из-за того, что администрация не осуществляла отлов животных, в ведомстве направили исковое заявление Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Березовском суд обязал мэрию найти подрядчика для отлова бездомных животных. Во время разбирательства прокуратура выяснила, что заключенный ранее договор между МКУ «Благоустройство и ЖКХ» и ООО «Арсенал» был расторгнут летом прошлого года.

- В период с июля по октябрь 2022 года МКУ «Благоустройство и ЖКХ» проведено шесть аукционов с целью определения подрядчика, все они признаны несостоявшимися ввиду отсутствия поданных заявок, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Из-за того, что администрация не осуществляла отлов животных, в ведомстве направили исковое заявление в отношении мэрии.

- Суд удовлетворил исковые требования, возложив на администрацию Березовского городского округа обязанность обеспечить организацию мероприятий по отлову безнадзорных животных, - добавили в прокуратуре.

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