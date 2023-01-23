Восьмерых екатеринбуржцев обвиняют в краже электроники и бытовой техники

Главной целью преступников были телефоны, планшеты и ноутбуки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге восьмерых мужчин обвиняют в краже электроники и бытовой техники. На свердловчан завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 22-летний парень создал группировку и возглавил ее. Его целью были кражи в магазинах техники. Для этого свердловчанин привлек еще семь человек.

- Устойчивость созданной организованной группы была обусловлена стабильностью состава, высокой технической оснащенностью группы, ее мобильностью, качеством подготовки к совершению преступлений, высокой слаженностью и согласованностью действий всех участников, - рассказали в ведомстве.

С сентября 2021 года по апрель 2022 года мужчины успели ограбить восемь магазинов в Екатеринбурге. Главной целью преступников были телефоны, планшеты и ноутбуки. Ущерб от краж группировки превысил 5,5 миллионов рублей.

Мужчин поймали весной 2022 года. Главу группировки и одного из участников задержали полицейские. На данный момент дело направлено в Кировский районный для рассмотрения по существу.