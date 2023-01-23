Житель Алапаевска подарил телефонным мошенникам почти 300 тысяч рублей

Мужчина отдал 170 тысяч, которые были получены в кредит, а также перевел 120 тысяч личных накоплений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Алапаевска лишился почти 300 тысяч, поверив телефонным мошенникам. Злоумышленники обманули его по стандартной схеме «На вас оформлен кредит». Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что 11 января ему позвонил неизвестный, который представился специалистом службы безопасности банка.

Уральцу рассказали, что кто-то оформил на его имя займ на 179 тысяч рублей, а позже предложили отправить якобы зеркальную заявку, чтобы отменить предыдущую сделку.

- «Представитель банка» сказал, что для погашения того кредита, который был оформлен третьими лицами, необходимо двумя транзакциями внести денежные средства, уже полученные в качестве заемных, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

В итоге мужчина отдал 170 тысяч, которые были получены в кредит, а также перевел 120 тысяч личных накоплений.

- После этого в мессенджере мужчине прислали документ, что в другом банке оформлена еще одна заявка на кредит, но в размере уже более трех миллионов рублей. Это обстоятельство насторожило заявителя, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

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