В Екатеринбург доставили 175 кубометров пиломатериала, зараженного карантинным вредителем

В Свердловской области задержали опасные пиломатериалы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург доставили крупную партию хвойного пиломатериала для дальнейшего экспорта. Однако 175 кубометров древесины оказались заражены карантинным вредителем. Это обнаружили агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора.

Из всей партии 90 кубометров должны были отправиться в Казахстан, а еще 85 в Кыргызстан. Но во всех образцах нашли живых личинок большого черного елового усача и черного соснового усача.

- Черные усачи рода Monochamus (большой и малый черные еловые усачи, черный сосновый усач) являются техническими вредителями древесины, повреждающими неокоренные лесоматериалы хвойных пород во время заготовки, хранения, переработки и транспортировки, - рассказали в Россельхознадзоре.

Паразит способен вызвать массовую гибель хвойных лесов. Он приносит крупные убытки, размножаясь в лесах и на складах. Дальнейший ввоз пиломатериала за пределы Свердловской области запретили. Инспекторы решают дальнейшую судьбу партии.