В Екатеринбурге женщина украла у своей знакомой 125 тысяч рублей, представившись турагентом

Когда турагент получила деньги, она сообщила, что полностью оформила документы, однако в день выезда выяснилось, что поездка отменяется Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 39-летняя женщина украла у своей знакомой 125 тысяч рублей, представившись турагентом. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что полностью оплатила поездку в Турцию, которая в итоге не состоялась.

- С турагентом она была знакома, так как до этого уже пользовалась ее услугами, и оснований не доверять ей не было. Все общение происходило через мессенджер, а денежные средства потерпевшая перевела подозреваемой на карту, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Когда турагент получила деньги, она сообщила, что полностью оформила документы, однако в день выезда выяснилось, что поездка отменяется.

- В результате женщина осталась без отдыха и без денежных средств.В дальнейшем аферистка не стала отрицать факт присвоения денег и обмана клиентки. Она пояснила, что ранее работала в туристической компании, но у нее возникли финансовые проблемы, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».