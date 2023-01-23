В Нижнем Тагиле транспортные полицейские поймали мужчину, перевозившего партию наркотиков

Уралец объяснил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления. Фото: транспортная полиция по УрФО

В Нижнем Тагиле транспортные полицейские поймали 38-летнего местного жителя, который перевозил больше десятка пакетиков с наркотиками, а также 11 использованных медицинских шприцев.

- При проведении личного досмотра у мужчины в кармане куртки был обнаружен и изъят сверток из изоляционной ленты синего цвета, при вскрытии которого обнаружен пакетик zip lock с порошкообразным веществом, стеклянный пузырек со следами копоти, пластиковый пузырек, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Уралец объяснил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления.

- Согласно заключению экспертов, в свертке находится наркотическое средство диацетилморфин (героин), общей массой 0,79 грамма, что рассматривается как значительный размер, - добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств».

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