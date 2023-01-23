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НовостиОбщество23 января 2023 12:29

В Нижнем Тагиле транспортные полицейские поймали мужчину, перевозившего партию наркотиков

При этом уралец объяснил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Уралец объяснил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления. Фото: транспортная полиция по УрФО

Уралец объяснил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления. Фото: транспортная полиция по УрФО

В Нижнем Тагиле транспортные полицейские поймали 38-летнего местного жителя, который перевозил больше десятка пакетиков с наркотиками, а также 11 использованных медицинских шприцев.

- При проведении личного досмотра у мужчины в кармане куртки был обнаружен и изъят сверток из изоляционной ленты синего цвета, при вскрытии которого обнаружен пакетик zip lock с порошкообразным веществом, стеклянный пузырек со следами копоти, пластиковый пузырек, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Уралец объяснил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления.

- Согласно заключению экспертов, в свертке находится наркотическое средство диацетилморфин (героин), общей массой 0,79 грамма, что рассматривается как значительный размер, - добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств».

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