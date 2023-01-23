Ученый объяснил повышенное внимание к Арктике

Андрей Головнев назвал Россию северной страной. Фото: из личного архива ученого

Этнограф, ученый, режиссер и директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Андрей Головнев рассказал, почему сегодня внимание ученых приковано к Арктике. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Ямал 1».

По словам Головнева, Арктика - не такой отдаленный регион где-то на берегу Ледовитого океана.

- Арктика – это наша опора, прежде всего, экономическая. Север всегда был богатым: на Юге тратили, на Севере зарабатывали. Север остается ресурсной и промышленной базой. Для России северное измерение – и в экономике, и в истории, и в самосознании – это принципиально важное опорное понятие, - рассказывает Андрей Головнев.

Также режиссер напомнил, что Россия остается самой северной страной, поэтому нет ничего удивительного в том, что наши ученые концентрируют свое внимание в этом направлении. Сюда всегда попадали неординарные люди – изгои и авантюристы-новаторы.

- Север всегда оставался краем ярких, интересных и неординарных людей, составляющих целые народности, - говорит ученый.