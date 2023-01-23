Среди возбудителей по-прежнему доминирует грипп А (H1N1) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области постепенно снижается заболеваемость ОРВИ. Так, с 16 по 22 января было зарегистрировано 32.8 тысяч новых случаев заражения, это меньше показателей прошлой недели на 6,1%, но выше среднего многолетнего уровня на 7,8%.

- В структуре заболеваемости 55% - дети. Среди возбудителей по-прежнему доминирует грипп А (H1N1). Неблагополучные по заболеваемости территории (где показатель заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более): Первоуральск, Сухой Лог, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также известно, что в Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 14.3 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 4,6% и ниже СМУ на 3,6%.

Ранее уральские медики дали рекомендации по профилактике простудных заболеваний. Уральцам советуют носить маски в общественных местах и отказаться от посещения массовых мероприятий.

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