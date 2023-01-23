Главный миф о бойцовых собаках наконец-то развеян

Характер пса зависит от воспитания Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ветеринар Богдан Галкин развеял главный миф о бойцовых породах собак. По его мнению, собака не может быть агрессивной и бойцовой с рождения. Все зависит от дрессировки, воспитания и генетики породы.

По словам ветеринара, слова которого приводит издание NEWS.RU, если собаку растить в атмосфере ласки, любви и внимания, то она станет добрым другом и хорошим помощником.

- Теоретически, собака любой породы может проявить агрессию, - говорит Богдан Галкин.

По его словам, в обществе по теме бойцовских собак сложилось два стереотипа. Одни полагают, что есть собаки с родословной, а также порядка десяти разновидностей, которых вывели специально для «кровавого спорта». Другие же уверенны, что все зависит от дрессировки и характера собаки.

В качестве примера ветеринар привел питбультерьеров, которых выели 90 лет назад специально для боев. Но не каждый питбуль, по словам Галкина, может вырасти хорошим бойцом.