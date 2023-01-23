Рейсов «Орлана» между Екатеринбургом и Челябинском станет больше

Дополнительные рейсы запустят по просьбам пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между Екатеринбургом и Челябинском запустят дополнительные рейсы «Орлана». Количество рейсов увеличат уже с 1 февраля, уточняют в Департаменте информационной политики Свердловской области.

- Вторая пара пригодных поездов из Екатеринбурга в Челябинск и обратно начнет ходить с 1 февраля. Решение принято правительствами Свердловской и Челябинской областей с учетом высокого спроса на маршрут, - уточняют в ДИПе.

Первый поезд будет отправляться из Екатеринбурга в 08:36 и прибывать в Челябинск в 12:49. Из Челябинска вечерний поезд отправиться в 19.06 и прибудет в Екатеринбург в 23.10.

На пути следования «Орланы» будут останавливаться на станциях «о.п. Первомайская», «о.п. Ботаническая», «Верхний Уфалей», «Кыштым», «Аргаяш» и «остановочный пункт 236 км».

Впервые о необходимости ввести дополнительные поезда между столицами двух областей заговорили в новогодние каникулы. Тогда пассажиры «Орлана» пожаловались на давку в вагонах. В СвРЖД приняли решение увеличить число вагонов.

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