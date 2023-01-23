Мобилизованный из Новоуральска погиб в зоне СВО

Дмитрию было 34 года. Фото: мэр Новоуральска во "Вконтакте"

В зоне СВО погиб мобилизованный из Свердловской области. Им стал 34-летний Дмитрий Сметанин из Новоуральска. Об этом сообщил глава города Вячеслав Тюменцев. Военнослужащий был призван на службу 27 сентября.

Он учился в школе №55 в Новоуральске, после ее окончания поступил в Новоуральский технологический колледж на электрогазосварщика. Затем работал на ООО "Бетам" по специальности.

- Дмитрий Евгеньевич был любящим и любимым сыном, племянником, братом, дядей и мужем, верным другом и надёжным товарищем. Все знали его как доброго и отзывчивого человека, который любил жизнь и шёл по ней с улыбкой. У него было очень много планов, которые, к сожалению, не успел осуществить, - пишет мэр Новоуральска на своей странице во «Вконтакте».

Последнее место работы - ООО "ЕКБ Электро". Дмитрий Сметанин работал слаботочником. Благодаря его работе запустилась не одна школа Екатеринбурга, новый музей и жилые комплексы.