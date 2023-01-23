В Свердловской области запустили «газовую ипотеку»

Кредитом воспользовались первые 15 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области заработала «газовая ипотека». Жители региона теперь могут взять кредит под 3-5% на покупку оборудования и прокладку сетей внутри домохозяйства, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Это еще одна мера поддержки в программе социальной газификации. На Урале такой ипотекой уже воспользовались первые 15 человек.

- Такой кредит по принципу “Сельской ипотеки” распространяется на жителей сельских территорий, потому что газификация у нас активно идет в территориях, а селянам особенно накладна сумма в 200-250 тысяч рублей. Даже в газифицированных населенных пунктах количество негазифицированных остается на уровне 30%, – заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Недавно в Свердловской области запустили новый газопровод в селе Мугай и расширили список льготников. В списке получателей льгот помимо сельских врачей и учителей будут и работники социальной сферы и культуры. Размер компенсации увеличили до 250 тысяч рублей.