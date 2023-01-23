В Свердловской области сотни мусорных полигонов нуждаются в рекультивации

Многие полигоны ТКО переполнены мусором Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области насчитали как минимум 253 мусорных полигона с промышленными и коммунальными отходами, которые нуждаются в рекультивации. Их общая площадь составляет 251,14 га. По 14 объектам разработаны проекты по рекультивации. Ликвидация этих свалок потребует минимум 13 миллиардов рублей.

Как пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, приведенный список – не окончательный. Выводить объекты из эксплуатации будут с учетом введения в строй новых полигонов, которые будут покрывать потребности региона.

Напомним, что в Свердловской области с 1 января 2019 года проводится экологическая реформа, согласно которой часть твердых коммунальных отходов со временем будет перерабатываться во вторичное сырье.