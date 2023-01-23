В центре Екатеринбурга снесут три дома ради новой школы

Один из домов под снос. Фото: 2GIS

В центре Екатеринбурга снесут три старинных дома для того, чтобы построить школу. Речь идет о трех полуразрушенных одноэтажных домах на улице Шейнкмана, уточняется на сайте Госэкспретизы по Свердловской области.

- Первый из них находится по адресу – Шейнкмана, 46, а два других строения обладают одинаковыми адресами – улица Шейнкмана, 52-а, но имеют при этом разные кадастровые номера. Все эти объекты уже давно являются нежилыми и находятся в плачевном состоянии, - уточняет пресс-служба Госэкспертизы.

На освобожденном пространстве построят начальную школу для гимназии №5. Новое здание будет трёхэтажным. За работы по сносу и строительству образовательного учреждения возьмется застройщик «Атомстройкомплекс».

В ноябре прошлого года в Екатеринбурге снесли другие ветхие постройки. Ими стали дома на Эльмаше, попавшие в программу КРТ. На их месте появятся новые жилые высотки.