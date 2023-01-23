Жители Широкой Речки пожаловались на шум из-за ночных работ

Дорогу прокладывали на улице Хрустальногорская Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайоне Широкая Речка в Екатеринбурге местные жители возмутились ночными работами под окнами. Рабочие прокладывали дорогу в ночь с 22 на 23 января по улице Хрустальногорской. Если быть точнее, то спать людям не дал экскаватор и самосвалы, которые наполняли землей.

- Два часа ночи. Насколько я знаю, у нас все строительные работы ведутся до 23 часов! Почему на улице работает шумная экскаваторная техника в это время, я не понимаю. Придется писать жалобу, потому что невозможно спать. Людям на работу, а они тут занимаются черт знает чем, заявила местная жительница порталу «Е1».

В администрации Екатеринбурга на момент публикации получить комментарий не удалось.

В минувшие выходные горожане жаловались и на стройку в микрорайоне ВИЗ. Екатеринбуржцы отмечают, что там большое количество пыли и доносится шум со строительной площадки. А именно, существенное неудобство им доставляет площадка на Татищева, 105. В настоящее время там возводят жилой комплекс «Тактика».