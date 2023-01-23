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НовостиОбщество23 января 2023 8:57

В Свердловской области впервые за семь месяцев выросла инфляция

Она достигла 11,8%
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
С мая 2022 года инфляция ежемесячно снижалась

С мая 2022 года инфляция ежемесячно снижалась

Фото: Даниил ОПАРИН

В Свердловской области выросла инфляция впервые за семь месяцев. В ноябре годовая инфляция достигла 11,6%, а в декабре возросла до 11,8%. Такие данные приводят в пресс-службе ЦБ РФ.

- С мая 2022 года инфляция ежемесячно снижалась. При этом годовой темп прироста цен на Среднем Урале остается ниже, чем в целом по стране, – 11,9%, - говорят аналитики Уральского Главного управления ЦБ РФ

Главная причина ускорения инфляции в регионе в декабре – подорожание услуг. На это повлиял и перенос сроков индексации тарифов на ЖКУ с июля 2023 года на декабрь 2022 года, говорят в ведомстве.

В июле прошлого года инфляция действительно снижалась. Тогда она составляла 14,8%. На это повлияло охлаждение спроса после ажиотажа в марте, рост предложения на рынке продовольственных и непродовольственных товаров и укрепление рубля.