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НовостиНедвижимость23 января 2023 8:52

Жители Свердловской области лишились скидки на электроэнергию в выходные и праздники

Теперь ночной тариф будет действовать только с 23 до 7 часов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Скидку на тариф в выходные и праздничные дни убрали

Скидку на тариф в выходные и праздничные дни убрали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область оставалась единственным в России регионом, где в выходные и праздничные дни действовал ночной тариф. Теперь этой привилегии уральцев лишили.

- Постановление 211-ПК отменено по причине признания его незаконным Приказом ФАС России от 28.12.2022 года. Принятый документ приводит порядок определения объемов электроэнергии в дневной и ночной зонах суток в соответствие с действующим законодательством, - рассказали «КП-Екатеринбург» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Таким образом, теперь ночной тариф будет действовать только с 23 до 7 часов. Конкретная стоимость электроэнергии прописана в документе Региональной энергетической комиссии Свердловской области, опубликованном на официальном портале правовой информации региона.

По одноставочному тарифу, дифференцированному по двум и трем зонам суток, ночью население платит 2,86 рублей/кВт.ч.

Месяц назад Федеральная антимонопольная служба отменила повышение тарифа на электроэнергию в Свердловской области сразу на 35%.