Екатеринбургский цирк закрылся на реконструкцию

Последнее представление прошло 22 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский цирк закрылся на глобальную реконструкцию. Она будет длиться до 2025 года. Финальное представление в цирке прошло 22 января. Это было шоу «Клоун», которое в уральскую столицу привезли артисты Цирка Юрия Никулина.

На время закрытия цирка в Екатеринбурге его директор Тамара Бортникова перешла на эту должность в Нижегородский цирк.

- На время реконструкции Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова будет являться директором Нижегородского цирка. Но она продолжает исполнять определенные обязанности по работе директором в филиале Екатеринбурга, - заявляли "КП-Екатеринбург" в пресс-службе Екатеринбургского цирка.

В цирке после реконструкции изменится все, говорила Тамара Бортникова. В помещении будут отремонтированы общественные зоны, зрительный зал, полностью заменены вольеры для животных, чтобы они соответствовали современным требованиям.

Проведут полное техническое переоснащение, усовершенствуют систему управления цирковыми представлениями, а для всех желающих на крыше цирка появится безопасная смотровая площадка.

Ранее Екатеринбургский цирк хотели закрыть после 15 января, но его работу решили продлить еще на неделю.