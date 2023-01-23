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НовостиОбщество23 января 2023 7:25

Бывший замглавы Тугулымкого городского округа отправится в колонию на 8 лет за взятку

Чиновник получил взятку на сумму свыше 1,4 миллиона рублей
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Инцидент случился в 2014 году

Инцидент случился в 2014 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший замглавы Тугулымского городского округа осужден за получение крупной взятки. 23 января суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Кроме того, виновный должен выплатить не менее крупный штраф.

- Талицкий районный суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с назначением штрафа в размере 3-х кратной суммы взятки, свыше 4,2 миллионов рублей, - уточняет пресс-служба Прокуратуры по Свердловской области.

Кроме того, бывший заместитель главы Тугулымского округа не сможет занять должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, следующие пять лет.

Осужденный получил взятку в декабре 2014 года после того, как был заключен контракт на строительство детского сада на 150 мест.

- Осуждённый предложил генеральному директору строительной компании передать ему взятку в виде денег в размере 2 % от стоимости муниципального контракта, свыше 2 миллионов рублей, - рассказывают в пресс-службе Прокуратуры.

За период с апреля по декабрь 2015 года бывший чиновник получил от генерального директора застройщика часть взятки на сумму свыше 1,4 миллиона рублей.