На Уктусе в Екатеринбурге нашли тело мужчины

Фото с места ЧП. Фото: Telegram-канал "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге на Уктусе местные жители нашли тело мужчины. ЧП случилось по адресу Светлый, 5.

Пострадавшего обнаружили на козырьке многоэтажного дома днем 22 января, сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Также информацию о происшествии сообщили читатели «КП-Екатеринбург».

Как сообщили очевидцы, мужчина погиб в связи с падением с высоты. В СУ СК России по Свердловской области от комментариев воздерживаются.

За минувшие выходные это не единственный инцидент, который случился в Екатеринбурге. В общежитии УрФУ произошла массовая драка, причины которой уточняются до сих пор. Потасовка произошла между иностранными студентами и студентами из России. В полиции ситуацию уже прокомментировали.