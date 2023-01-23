В Свердловской области вырос спрос на сотрудников, знающих китайский язык

Чаще всего сотрудников ищут в сфере логистики и транспорта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге стали чаще искать работников со знанием китайского языка. За минувший год востребованность в вакансиях, где требуется китайский, выросла на 41%. Такие выводы сделали специалисты платформы для поиска работы HeadHunter.
- Чаще всего такое требование встречается в сфере транспорта и логистики, продаж и производства. Средняя заработная плата, которую компании готовы предложить специалистам со знанием китайского языка, составляет 77 тысяч рублей, - уточняют в пресс-службе компании.
А вот специалистов со знанием английского языка ищут уже не так активно. Работодатели ищут таких сотрудников на 13% реже, чем в прошлом году. Но пугаться не стоит: английский язык по-прежнему самый востребованный на трудовом рынке в Свердловской области.