В аэропорту Кольцово задержали пассажиров из Таджикистана

Мед пришлось забрать у пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово задержали пассажиров, прибивших в Екатеринбург из Республики Таджикистан. Виной всему стал их багаж. Сотрудники таможни нашли у гостей уральской столицы партию домашнего меда, запрещенную к ввозу.

- Продукция, подконтрольная ветеринарному надзору, ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки, - говорят в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора.

Весь привезенный мед пришлось изъять и уничтожить, чтобы не создать риск распространения инфекций на территории области. А виновники, провозившие запрещенный багаж, привлечены к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

До этого в Кольцово произошел другой случай с провозом багажа. Таможенники нашли у одного из пассажиров, вылетавшего в Ташкент, золотой автомат Калашникова. Его изготовили в 1974 году. Ствол, прицел и магазин покрыты позолотой с узором. А приклад и цевье сделаны из ценных пород дерева. Автомат у мужчины изъяли и передали экспертам.