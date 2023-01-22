Свердловский омбудсмен посетила пункт временного содержания для беженцев в Ирбите

Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой в социальной сети «ВКонтакте»

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова съездила в Ирбит. Целью такого визита стал новый пункт временного содержания для жителей из регионов страны. Об этом Татьяна Мерзлякова сообщила на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как отмечает омбудсмен, в пункте пребывают 24 жителя. Десять человек из них – дети.

- Ребята учатся в школе, в центре. Удалось восстановить в педагогический университет студентку из Донецка. Будущий учитель физики сообщила, что по окончании университета хочет остаться в Ирбите. Здесь эти специалисты нужны, - отметила Татьяна Мерзлякова.

Также она добавила, что займется обращением по жилью беженцев из Херсонской области. Так как их населенные пункты не попали в список на предоставление жилплощади. Эти обращения свердловский омбудсмен передаст Уполномоченному по правам человека в России – Татьяне Москальковой.