В полиции прокомментировали массовую драку в общежитии УрФУ

После драки полицейские задержали восемь человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В корпусе общежития №2 Уральского федерального университета накануне, 21 января, произошла массовая драка. В конфликте участвовали студенты из арабских стран. Полицейские уже установили всех участников потасовки. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

- В отделы полиции № 5 и 12 доставлено для выяснения обстоятельств восемь человек. В отношении каждого из них заведено административное дело по статье 20.1 КоАП РФ - «Мелкое хулиганство». Материалы по данному факту собраны и направлены для рассмотрения по существу в районный суд, - рассказал глава пресс-службы Валерий Горелых.

Также он добавил, что за такие деяния обвиняемым предусмотрены штрафы или арест сроком до 15 суток.

- По одной из отрабатываемых сыщиками версий - компания молодых людей ночью громко слушала музыку и мешала отдыхать. Поэтому представители другой стороны сделали справедливое замечание, которое и повлекло за собой драку. Уверен, что администрация общежития и университета сделают выводы, чтобы подобные ЧП не повторялись, - добавил полковник Горелых.

Ранее, в пресс-службе университета заявляли, что после инцидента проводится проверка.