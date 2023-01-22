Жители ВИЗа пожаловались на пыль и грохот со стройплощадки

Столбы пыли заметили на улице Татищева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцы отмечают, что в районе ВИЗа большое количество пыли и доносится шум со строительной площадки. А именно, существенное неудобство им доставляет площадка на Татищева, 105. В настоящее время там возводят жилой комплекс «Тактика».

- Сильные столбы пыли со стройки и от машин, которые работают на площадке. Рядом больше количество многоэтажек и людям существенно некомфортно и мешает загрязнение. Почву долбят так, что за квартал слышно, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец.

«КП-Екатеринбург» обратились за комментарием в компанию-застройщик Fortis Development, занимающуюся этим участком. На момент публикации он не поступил. Согласно официальному сайту, на этапе стройки находятся 2 дома. Сдать дома планируют в 2026 году.