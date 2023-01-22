В Артемовском планируют построить новый корпус больницы

Фото: telegram-канал Министерства здравоохранения Свердловской области.

В центральном медицинском городке Артемовского планируют возвести новый корпус больницы. Отделение лечебно-диагностического здания жители ждали около 30 лет. Об этом сообщает telegram-канал Министерства здравоохранения Свердловской области.

Саму стройку начали еще в 80-х, однако, уже в 90-е была остановлена. Прежнее здание было снесено.

- Реализация проекта запланирована в рамках программы, которая входит в состав нацпроекта «Здравоохранение» и повышает доступность медицинской помощи для населения, - сообщает региональный Минздрав.

Пациенты поликлиники долгое время ходили в отделение стационара на УЗИ и другие медицинские процедуры. Сообщается, что заказчик стройки лечебно-диагностического корпуса – Управление капитального строительства области. Также уже был определен подрядчик и готовы проектно-сметные документы. Строители готовы возводить новое здание корпуса уже весной 2023 года.