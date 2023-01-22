Пьяный екатеринбуржец закатил скандал в трамвае

Мужчину высадили из салона трамвая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пьяный мужчина стал участником конфликта в одном из трамваев. Перебравшего пассажира буквально на руках выносили из салона и усаживали на остановке. Высаживать нетрезвого мужчину пришлось, потому что он отказался платить за проезд. Об этом сообщает telegram-канал «Бандитский центр».

При этом, движение маршрута пришлось прекратить на некоторое время. На кадрах видеозаписи видно, как сотрудники пытаются усадить мужчину на скамейку остановки. Очевидцы уверяют, что мужчина был не в состоянии вести себя адекватно.

- Добрый кондуктор и водитель трамвая вышли и посадили его, чтоб он под трамвай случайно не переполз, - сообщает автор видео.

«КП-Екатеринбург» обратились за комментарием в пресс-группу полиции Екатеринбурга.

На ВИЗе водитель маршрутки выбросил вещи пьяной пассажирки. Женщина спала всю дорогу, но отказывалась покидать салон и грубила кондуктору. Водитель был вынужден высадить ее на конечной точке маршрута.