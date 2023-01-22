Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 января 2023 5:49

Завершены поиски 10-летнего мальчика, которого искали больше суток

Школьник ушел из дома 21 января
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Мальчик ушел из дома на прогулку

Мальчик ушел из дома на прогулку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Цементном завершили поиски 10-летнего мальчика. Он ушел из дома на прогулку еще 21 января. Домой школьник не вернулся. Волонтеры вышли на поиски ребенка и больше суток разыскивали его. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

- Найден. Жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске, – сообщают волонтеры «Лизы Алерт».

Ранее, полицейские нашли маму и двух сыновей из Тавды. Она вместе с детьми уехала из дома на иномарке. Машину, на которой они выезжали обнаружили в центре города. Позже, женщину сотрудники правопорядка нашли в гостях у знакомой.

Также полицейские нашли школьников, сбежавших от родителей из Нижневартовска. Задержали двух детей в Екатеринбурге. Они приехали в столицу Урала на поезде из Сургута. Школьники находились в центре временного содержания, пока их не забрали родители.