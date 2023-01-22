Завершены поиски 10-летнего мальчика, которого искали больше суток

Мальчик ушел из дома на прогулку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Цементном завершили поиски 10-летнего мальчика. Он ушел из дома на прогулку еще 21 января. Домой школьник не вернулся. Волонтеры вышли на поиски ребенка и больше суток разыскивали его. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

- Найден. Жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске, – сообщают волонтеры «Лизы Алерт».

Ранее, полицейские нашли маму и двух сыновей из Тавды. Она вместе с детьми уехала из дома на иномарке. Машину, на которой они выезжали обнаружили в центре города. Позже, женщину сотрудники правопорядка нашли в гостях у знакомой.

Также полицейские нашли школьников, сбежавших от родителей из Нижневартовска. Задержали двух детей в Екатеринбурге. Они приехали в столицу Урала на поезде из Сургута. Школьники находились в центре временного содержания, пока их не забрали родители.