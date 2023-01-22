В УрФУ подписали приказ о воинском учете сотрудников и студентов

Фото: telegram-канал "Сирена"

В Уральском федеральном университете Екатеринбурга подписан приказ о воинском учете сотрудников и студентов. В учреждении по приказу также назначат ответственных за раздачу повесток из военкомата. Соответствующий документ опубликовал telegram-канал «Сирена».

Так, согласно приказу, сотрудникам и учащимся вуза будет необходимо извещать учебное заведение о запланированных поездках, смене места жительства. Кроме того, необходимо иметь при себе военный билет.

- Возложить персональную ответственность за организацию и ведение воинского учета всех категорий работающих и обучающихся граждан, подлежащих воинскому учету и бронированию, - сообщается в опубликованном документе.

В пресс-службе УрФУ подтвердили, что этот документ - настоящий.

- УрФУ ежегодно издаёт приказы, связанные с организацией исполнения обязанностей учреждения в области воинского учёта. Данные обязанности предусмотрены действующим законодательством. Никаких обязанностей, которые не вытекали бы из законодательства, в таких приказах не содержится, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УрФУ.

По приказу, до 4 декабря 2023 года студентов, находящихся в запасе должны под подпись ознакомить со статьей 10 Федерального закона «О воинской обязанности и службе». Студентов также просят предоставлять сведения о изменениях в военкоматы. Например, нужно сообщать о состоянии здоровья, смене семейного положения и т.д. Также на вуз возложена ответственность за контроль, чтобы студенты очного отделения вставали на учет по месту жительства, приходили по повестке в военкоматы.