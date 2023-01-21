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НовостиЗвезды21 января 2023 15:03

Телеканал «Пятница» отправит пару из Нижнего Тагила в свадебное путешествие

Николай и Ксения набрали максимальное количество баллов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Николай и Ксения отметили вторую свадьбу через 11 лет после первой. Фото: телеканал "Пятница!"

Николай и Ксения отметили вторую свадьбу через 11 лет после первой. Фото: телеканал "Пятница!"

Пара из Нижнего Тагила – 33-летний Николай и 35-летняя Ксения победили в шоу «Четыре свадьбы» телеканала «Пятница!», организовав свадьбу в пожарном стиле с бюджетом в 150 тысяч рублей.

Фотограф Ксения раньше работала в полиции, а ее супруг Николай – пожарный. В официальном браке пара состоит 11 лет, они воспитывают двоих детей.

По словам Ксении, с мужем они не раз ссорились, она не раз во время ссор думала о разводе. Но чувства оказались сильнее.

- Мы решили сыграть свадьбу и войти в наши отношения по-новому, страстно, любя и с осознанностью» – говорит Ксения.

В итоге семейная пара из Нижнего Тагила набрала максимальное число баллов и забрала денежный приз на свадебное путешествие.