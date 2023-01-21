В ТЦ «Пассаж» нашли замену кофейне Starbucks

Кофейные бренды сменяют друг друга в торговых центрах Екатеринбурга Фото: Евгения ГУСЕВА

В самом центре Екатеринбурга – торговом центре «Пассаж» на цокольном этаже место всемирного известного кофейного бренда Starbucks займет уральская кофейня DUO. Всего в уральской столице в 2023 году откроют четыре таких кофейни.

По мнению основателя бренда DUO Константина Матвеева, к 2030 году сеть намерена достигнуть годового оборота в 64 миллиарда рублей.

- Уже сейчас нам нужно открываться в Москве, чтобы сделать эту сумму, - говорит Константин Матвеев.

Ранее в ТРЦ «Гринвич» на месте Starbucks пришла кофейня под брендом Stars Сoffee, одним из владельцев которой является рэпер Тимати.